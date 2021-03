Inter, Andreazzoli vota Radu: «Ha i presupposti per diventare un grande portiere»

Aurelio Andreazzoli parla di Ionut Radu, portiere che ha avuto al Genoa

Aurelio Andreazzoli, in una intervista a Tuttosport, ha parlato di Ionut Radu, portiere dell’Inter che l’allenatore ha avuto ai tempi del Genoa.

SCELTA – «Se l’ho scelto per giocare in serie A fin da subito, qualche motivo ci sarà. Non è che ho tirato una moneta. Ero convinto che lui con me, per come intendo il gioco, potesse migliorare molto».

QUALITA – «Non si diventa grande con una patente, ma solo assolvendo le richieste del tuo ruolo. I presupposti ci sono tutti: al suo fianco ha uno che è già tra i più forti, quell’Handanovic che ho conosciuto da ragazzo ad Udine».

HANDANOVIC – «Era cazzuto, a me è sempre piaciuto come personaggio. Samir è uno dei migliori mediani del campionato italiano. E badi bene, ho detto apposta mediani. Ne ho avuti diversi di calciatori che giocavano bene con i piedi, ma che non ci capivano niente nel gioco, o fossero privi di personalità per perseguirlo. Non è questione solo di pura tecnica, ma di palle per seguire quanto accade e soddisfare le richieste in area di rigore, che non è la stessa cosa delle altre zone del campo».