L’Argentina di Scaloni vince con Lautaro Martinez titolare. Il Toro è il bomber dell’Albiceleste e ribalta le gerarchie del CT

Lautaro Martinez prende per mano l’Argentina e la trascina a vittoria e qualificazione. Con il gol contro il Qatar, il Toro raggiunge quota 5 centri con l’Albiceleste e si conferma capocannoniere della Nazionale di Scaloni. Il classe 1997 stacca Messi (3) di due lunghezze e può far sorridere Conte e l’Inter per il futuro.

Il tempo da comprimario con l’Argentina è acqua passata. Lautaro Martinez è stato lanciato titolare nelle ultime due uscite della Seleccion (la prima con il Paraguay) e in virtù di un maggior spirito di sacrificio potrebbe aver convinto il CT della sua utilità. Ora c’è la fase finale della Copa America, ma questa volta sarà Aguero a dover guadagnare la fiducia dell’allenatore…