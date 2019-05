Asamoah si racconta in una lunga intervista. Il terzino dell’inter ha parlato della stagione in corso e dell’obiettivo Champions

Kwadwo Asamoah, acquistato dall’Inter la scorsa estate, ha raccontato a Sky Sport la prima stagione in nerazzurro e i suoi obiettivi per il futuro.

Ecco le parole dell’esterno ghanese sulla sua stagione: «Sono contento di quello che ho fatto quest’anno, forse potevo fare ancora di più ma in questo momento abbiamo un grande obiettivo da raggiungere, mancano ancora quattro partite. Mi mancano i gol, al momento per come gioco adesso piuttosto faccio più assist perché devo pensare prima a difendere per il bene della squadra.Ruolo? Il mister sa che la mia qualità è giocare in mezzo, a lui piace quando noi cominciamo l’azione da dietro. Spero di segnare da qui alla fine della stagione, è da un po’ che aspetto questo momento. Ma, ripeto, per il ruolo che faccio devo pensare a difendere, a fare bene per la squadra, poi se segno è una cosa ancora più grande».

Infine, Asamoah ha parlato della Corsa Champions: «In questo momento abbiamo un grande obiettivo da raggiungere, mancano ancora quattro partite e non sarà facile. Noi abbiamo tutte le qualità e i giocatori; quest’anno siamo mancati un po’ con le medio-piccole: dobbiamo mantenere la cattiveria in ogni partita, non solo con le grandi. Se noi miglioriamo questa mentalità, questa voglia di vincere, sicuramente diventiamo una squadra importante in Italia e in Europa».