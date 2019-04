Contro l’Atalanta Mauro Icardi torna titolare con la maglia dell’Inter a San Siro dopo oltre due mesi: il tifo organizzato si schiera ancora contro di lui, sarà contestazione?

Inter-Atalanta segna il ritorno a San Siro da titolare di Mauro Icardi dopo oltre due mesi di assenza: l’ultima presenza dell’argentino in casa è datata 3 febbraio in occasione del match perso dai nerazzurri contro il Bologna (l’allora capitano rimase in campo per tutta la gara). Dopo aver rotto il ghiaccio con un gol in settimana contro il Genoa, ora Icardi sarà chiamato alla prova più dura: contro gli orobici, causa assenza per infortunio di Lautaro Martinez, Luciano Spalletti farà sicuramente affidamento su di lui sin dal primo minuto. Una vittoria interista lancerebbe la squadra verso la quasi certa qualificazione alla prossima Champions League grazie ad un eventuale +8 sull’Atalanta stessa e sulla Roma a sette giornate dalla fine del campionato, con il terzo posto praticamente in tasca.

Restano però dubbi sull’accoglienza che il pubblico di San Siro potrebbe riservare al suo figliol prodigo: fino a ieri il dibattito è stato acceso anche nell’ambito della stessa tifoseria interista. Con un comunicato la Curva Nord ha rivendicato la propria distanza dal Icardi e, stando alle ultime, oggi il clima potrebbe rimanere piuttosto teso: per lui sono attesi soprattutto fischi, ma chissà che nel giro dei novanta minuti l’atteggiamento dei tifosi nerazzurri non possa mutare grazie ad una super-prestazione in campo…