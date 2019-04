Cresce l’attesa a San Siro per Inter-Atalanta. Già staccati oltre 55mila biglietti per la sfida di domenica alle 18 a San Siro

L’Inter ha allungato in classifica su Milan, Lazio e Roma grazie alla vittoria per 4-0 in casa del Genoa e si avvicina alla sfida con l’Atalanta nel migliore dei modi. Inter-Atalanta sarà uno dei big match della 31esima giornata di Serie A e San Siro inizia già ad avvertire il peso della sfida.

I tifosi nerazzurri hanno risposto nel migliore dei modi alla vittoria in casa del Genoa e domenica alle 18 a San Siro saranno più di 55mila: già staccati infatti più di 55mila biglietti per la gara di domenica prossima. Erano stati 56.348 gli spettatori di Inter-Lazio, un totale che potrebbe essere superato per la partita di domenica prossima che dovrebbe segnare il ritorno di Icardi a San Siro in un clima che si preannuncia già incandescente.