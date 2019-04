Inter-Atalanta 0-0: cronaca e risultato in diretta live

Inter-Atalanta, 31ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

A San Siro va in scena una partita fondamentale per la corsa Champions. Da un lato l’Inter del ritrovato Icardi che vuole allontanare le inseguitrici e cercare di consolidare un terzo posto ancora in bilico. Dall’altro, l’ambiziosa Atalanta di Gasperini orfana di Zapata, si affida ad Ilicic e Papu Gomez per insidiare le posizioni alte della classifica ed invertire il trend negativo di Gasperini a San Siro (mai vinto nel regno dell’Inter nelle ultime nove). Una vittoria dei bergamaschi significherebbe sorpassare il Milan e portarsi a sole due lunghezze dal terzo posto, occupato proprio dall’Inter.

Inter-Atalanta 0-0: tabellino

Inter-Atalanta: diretta live e sintesi

2′ – D’Ambrosio la pizzica in RETE attaccando uno spazio lasciato libero. Ma è in fuorigioco, ancora 0-0

1′ – primo AMMONITO della gara è il portiere Gollini. Per aver messo un secondo pallone in campo

La posta in palio è altissima. Le squadre sono in campo, si attende il fischio d’inizio di Irrati

Inter-Atalanta: formazioni ufficiali

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Vecino, Perisic; Icardi.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Pasalic; Gomez, Ilicic

Inter-Atalanta: l’arbitro della gara

Ad arbitrare il match sarà Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia. L’arbitro toscano non porta fortuna ai bergamaschi che non hanno mai vinto con lui. Gli uomini di Gasperini cercheranno di invertire il trend. Ben più positivo l’andamento dell’Inter, che nelle ultime tre con Irrati ha vinto due volte. Unica sconfitta contro la Juventus all’Allianz per 1-0. Al VAR, Gianluca Rocchi. Assistenti, Lo Cicero e Marrazzo.

Inter-Atalanta: probabili formazioni e pre-partita

L’Inter di Spalletti costretta a far fronte alle assenze di De Vrij e Lautaro Martinez. Al centro della difesa vedremo di nuovo Miranda, costretto agli straordinari, insieme a Skriniar. Sugli esterni, favoriti Cedric Soares e Dalbert partono favoriti su D’Ambrosio e Asamoah. In mediana Gagliardini parte in vantaggio su Vecino. Dietro Icardi, giocherà Nainggolan sulla trequarti.

Gasperini ha pronta la soluzione all’assenza pesante dello squalificato Zapata. Probabile tridente leggero per l’Atalanta con Ilicic, Gomez e Pasalic. Barrow potrebbe subentrare a gara in corso. Confermato Hateboer a destra. Solito ballottaggio tra Gosens e Castagne dall’altro lato. Gasperini potrebbe far riposare Masiello, preferendogli Djimsiti. Completano il reparto Mancini e Palomino.

Inter-Atalanta Streaming: dove vederla in tv

Inter-Atalanta sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 251 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.