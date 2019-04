Inter-Atalanta streaming e probabili formazioni: dove vederla

Inter-Atalanta streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara valida per il 31° turno della Serie A 2018/2019

Inter-Atalanta streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara valida per il 31° turno della Serie A 2018/2019. Domenica 7 aprile alle ore 18, allo stadio ‘Meazza’ di Milano, i nerazzurri di Luciano Spalletti ricevono la squadra di Gian Piero Gasperini. Inter terza in classifica con 56 punti e reduce dal largo successo in casa del Genoa; Atalanta quinta (51) e proveniente dalla vittoria interna sul Bologna. Nella gara d’andata giocata a Bergamo, gli orobici ebbero la meglio col risultato di 4-1. Adesso Inter e Atalanta tornano a sfidarsi: milanesi per rafforzare la terza posizione, bergamaschi per balzare al quarto posto.

Inter-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport al canale 251. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi ha sottoscritto l’abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Inter-Atalanta

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 7 aprile 2019

Fischio d’inizio: ore 18

Dove vederla in streaming e tv: Sky Sport Serie A – Sky Go – NOW TV

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Massimiliano Irrati (sez. Pistoia)

Inter-Atalanta, probabili formazioni

INTER – Spalletti, senza gli infortunati de Vrij e Lautaro Martinez, deve sciogliere diversi dubbi per la formazione iniziale; per il ruolo di terzino sinistro, è ballottaggio tra Asamoah e Dalbert. A centrocampo, poi, Gagliardini e Vecino per una maglia, mentre sulla trequarti Politano è favorito dal 1′ su Candreva. Inter probabilmente in campo con Handanovic tra i pali, D’Ambrosio, Skriniar, Miranda e Asamoah in inea di difesa; in mezzo al campo si scaldano Brozovic e Gagliardini. Sulla trequarti sono pronti Politano, Nainggolan e Perisic. Icardi unica punta.

ATALANTA – Gasperini pon può contare su Zapata, squalificato, e Toloi, infortunato. Orobici probabilmente in campo con Gollini in porta, Palomino, Djimsiti e Mancini in linea di difesa; a centrocampo ecco Hateboer, Freuler, de Roon e Castagne (pronto anche Gosens). In avanti, Ilicic e Gomez si scaldano per supportare la punta centrale Barrow (meno probabile l’ipotesi Pasalic in attacco).

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Djimsiti, Mancini; Hateboer; Freuler, de Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Barrow.

