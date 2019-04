Inter, attenta alla Juve: è l’ultima ad aver ribaltato un vantaggio nerazzurro

L’Inter non ha mai perso una volta andata in vantaggio. L’ultima volta fu proprio contro la Juventus. Ecco quando

L’Inter può vantare il fatto di non aver mai perso in campionato una volta andata in vantaggio. Una volta avanti, i nerazzurri non hanno mai subito una rimonta. Al massimo, i ragazzi di Spalletti sono tornati a casa con un punto.

La Juventus, tuttavia, è l’ultima squadra ad aver beffato l’Inter. Il precedente risale al 28 aprile dello scorso anno. I nerazzurri erano riusciti a firmare la rimonta nella ripresa grazie a Mauro Icardi e all’autorete di Andrea Barzagli, nonostante il vantaggio bianconero nel primo quarto d’ora targato Douglas Costa. Fu tutto inutile, però: gli uomini di Allegri tornarono a casa trionfanti grazie all’autorete di Milan Skriniar e al gol del definitivo 3-2 di Gonzalo Higuain. I tifosi bianconeri sperono che lo scherzo si ripeta a un anno di distanza, a discapito dei lombardi.