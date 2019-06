Inter attenta: il Psg si inserisce nella corsa a Lukaku

Il Psg vuole un grande centravanti. I parigini sono pronti a sfidare l’Inter per Romelu Lukaku del Manchester United

L’Inter è vicina a Edin Dzeko ma segue anche Romelu Lukaku. Il club nerazzurro cerca un nuovo centravanti in previsione dell’addio di Mauro Icardi, che piace alla Juventus. Idea Romelu Lukaku ma secondo l’Express, sul centravanti belga c’è anche il Psg.

Il Manchester United è disposto a lasciarlo andare ma servirà un’offerta da 80 milioni di euro. Un problema per l’Inter, non per il Paris Saint-Germain. I parigini potrebbero battere la concorrenza nerazzurra grazie alla loro grande disponibilità economica.