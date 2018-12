Inter, la Gazzetta non ha dubbi: Ausilio su Darmian, Vrsaljko a rischio

L’Inter avrebbe mostrato interesse verso Matteo Darmian per risolvere il problema delle fasce visti i continui acciacchi di Vrsaljko

Doveva essere un problema risolto in estate, invece il capitolo terzini continua a essere il più problematico per l’Inter. Gli acquisti di Asamoah e Vrsaljko non hanno dato i risultati sperati, o meglio ne hanno dati di controversi. Il ghanese si è appropriato della fascia sinistra, ma l’obiettivo era quello di far crescere con calma Dalbert, che al contrario non ha più visto il campo. Vrsaljko invece ne ha visto poco di campo a causa dei numerosi infortuni, che fin qui hanno permesso a D’Ambrosio di mantenere inalterata la sua presenza da titolare. Ecco che allora, secondo La Gazzetta dello Sport, Ausilio potrebbe fiondarsi su un vecchio pallino per rimettere a posto le cose: Matteo Darmian.

La situazione del terzino italiano, in grado di giocare su entrambe le fasce, è invariata da mesi. L’ex Torino gioca poco al Manchester United ed è scontento, ma nessuna grande della SerieA si è fatta avanti concretamente. Inoltre, Mourinho chiede una cifra vicina ai 20 milioni. D’altra parte, il riscatto di Vrsaljko costerebbe non poco alle casse nerazzurre, soprattutto se i guai fisici continuassero ad essere frequenti. Darmian dal canto suo ha il contratto in scadenza nel 2018, anche se come per Martial, il Manchester United può esercitare una clausola unilaterale sul prolungamento dell’accordo. Una situazione condita anche dagli interessamenti delle altre squadre, da Roma, Lazio e Napoli fino al Valencia. Insomma, un quadro abbastanza complicato, ragion per cui Ausilio si è mosso con largo anticipo per studiare possibili strade per sistemare questa nefasta zona di campo.