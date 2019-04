Inter, Malcom in cima alla lista delle preferenze di mercato: questa sera Ausilio in tribuna a Old Trafford

Prosegue il tour degli stadi da parte di Piero Ausilio. Che, dopo aver assistito ieri a Tottenham-Manchester City, questa sera sarà in tribuna a Old Trafford. Dove scenderanno in campo Manchester United e Barcellona, dove il direttore sportivo nerazzurro vuole vederci chiaro su Malcom. Anche se difficilmente il brasiliano classe ’97 calcherà l’erba inglese, almeno da titolare.

Il giovane blaugrana, infatti, è tornato di prepotenza tra le preferenze di mercato dell’Inter. Che, in vista della prossima stagione, punta decisamente a rinforzare il pacchetto degli esterni offensivi. Sul taccuino di Ausilio campeggiano in bella mostra i nomi di Bergwijn e De Paul, ma Malcom è tornato a scalare posizioni. Proprio come un’estate fa. Lo conferma, una volta di già, la presenza del dirigente nerazzurro questa sera nel “Teatro dei Sogni“.