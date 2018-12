Inter, Ausilio: «Mourinho? Spalletti rimarrà con noi per molti anni»

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha parlato di Suning e la suggestione Mourinho in un’intervista con Gianluca Di Marzio

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha risposto alle domande di Gianluca Di Marzio nel programma di SkySport sul modo di lavorare dei dirigenti italiani. Dopo le dichiarazioni su Modric, il d.s. si è soffermato sugli obiettivi di Suning: «Suning è ambiziosa, vuole un Inter che torni a vincere, non che si accontenti di essere seconda, terza o quarta. Quello che possiamo dire alla nostra gente è che stiamo lavorando duramente per far tornare l’Inter il più presto possibile a vincere».

Ausilio ha poi commentato la suggestione José Mourinho: «Non è un’ombra, e non mi sorprende che se ne parli di questi tempi dove tutto è mediatico e dove tutti hanno bisogno di dire qualcosa. Noi lavoriamo in maniera più razionale, ci facciamo prendere poco dall’emotività. Il nostro progetto è da un anno e mezzo con Spalletti e andrà avanti con lui per tanti anni».