Inter, Barella è più vicino: fissato incontro con Giulini per definire l’affare

L’Inter vuole rompere gli indugi per Nicolò Barella e settimana prossima avrà un incontro in Lega con il Cagliari

L’Inter e Nicolò Barella sono sempre più vicini. La prossima settimana, come informa La Gazzetta dello Sport, sarà probabilmente quella decisiva per la definizione della trattativa. Inter e Cagliari hanno infatti deciso di rompere l’empasse delle ultime settimane e di provare a ricucire lo strappo creatosi lunedì.

Giulini e Marotta si incontreranno lunedì in Lega, ma non è detto che sarà quella l’occasione del confronto. Magari avverrà nei giorni seguenti, ma la sostanza non cambia: il fatto che il presidente del rossoblù e l’a.d. nerazzurro abbiano messo in agenda un incontro per Barella è già un forte segnale di distensione.