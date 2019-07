Inter, Barella ha scelto il numero che indosserà in stagione – FOTO

L’Inter ha svelato quale sarà il numero che indosserà in stagione con i nerazzurri: sarà il 24 il cui ultimo proprietario fu Murillo

Manchester United-Inter sarà la prima occasione per vedere Nicolò Barella con la maglia nerazzurra. C’era molta curiosità nel vedere quale sarebbe stato il numero indossato dall’ex Cagliari e, come ha fatto vedere l’Inter su Instagram, ha scelto il 24.

Numero che in passato fu indossato da Murillo (ultimo in ordine temporale) e da un vero e proprio incubo per i tifosi nerazzurri: Gresko.