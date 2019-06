Inter, Barella: la crescita tattica del centrocampista sardo

Nicolò Barella è un obiettivo dell’Inter. Il centrocampista si è evoluto nel corso dell’ultima stagione a Cagliari

Uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare il centrocampo è Nicolò Barella. L’attuale giocatore del Cagliari ha vissuto un’annata realizzativa leggermente sottotono rispetto a quella precedente: 3 gol, rispetto ai 6 del 2017-2018.

Tuttavia, è migliorato in altri aspetti: ha fatto il proprio record di assist (3), tocca in media più palloni e prova meno dribbling. Sta quindi diventando un giocatore più riflessivo, che comunque mantiene una quantità importanti di contrasti vinti in ogni partita: ben 2.9.