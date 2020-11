Inter, Bastoni blindato: il Manchester City ci ha provato, no secco dei nerazzurri

L’Inter si coccola Alessandro Bastoni: il Manchester City era pronto ad offrire 50 milioni ma i nerazzurri hanno risposto picche

C’è chi di fronte ai 31 milioni versati dall’Inter all’Atalanta per Alessandro Bastoni ha storto il naso. Tanti per un giocatore di belle speranze e che aveva ancora tutto da dimostrare. Il classe 99 ha messo tutti a tacere diventando in poco tempo un pilastro della difesa dell’Inter.

Il Corriere dello Sport spiega che gli accordi con l’Atalanta prevedevano che tra la stessa estate 2017 e quella successiva, prendessero la strada di Bergamo tre giovani della Primavera interista. Il primo è stato Eguelfi, per 6 milioni, poi è toccato a Bettella e Carraro, rispettivamente per altri 7 e 5 milioni.

Inoltre, alla cifra finale di 31 milioni si è arrivati grazie ad una serie di bonus, che hanno fatto alzare il totale di una decina di milioni. Tuttavia, la dimostrazione più evidente che non si sia trattato di un azzardo è la quotazione raggiunta oggi da Bastoni. Per intendersi, la scorsa estate il Manchester City era disposto a mettere sul tavolo più di 50 milioni di euro. Ma l’Inter ha chiuso la porta a qualsiasi trattativa, rinunciando anche alla sostanziosa plusvalenza che ne sarebbe derivata. Del resto, non avrebbe avuto senso rinunciare ad un giocatore che è destinato a diventare un pilastro negli anni a venire. Il piano del club nerazzurro, semmai, è quello di blindarlo con un nuovo contratto.