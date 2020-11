L’Atletico Madrid ha ufficializzato l’acquisto di Geoffrey Kondogbia: i dettagli e le cifre dell’operazione. E l’Inter non guadagna

L’Atletico Madrid ha annunciato l’acquisto di Geoffrey Kondogbia, che sostituirà Thomas Partey appena trasferitosi all’Arsenal. Il centrocampista si arruolerà alla squadra di Diego Simeone a seguito del pagamento di 18 milioni di euro (comprensivi di bonus) al Valencia.

All’Inter, ex squadra di Kondogbia, non spetterà nulla. Venduto a 25 milioni di euro più una percentuale del 25% sulla futura plusvalenza, il calciatore non ha fruttato un guadagno per il club spagnolo.