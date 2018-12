Inter beffata nel finale, sui social regna “#Spallettiout”

L’Inter butta via un’occasione d’oro per blindare il terzo posto e si fa raggiungere dal Chievo all’ultimo minuto: social impietosi con Spalletti

Un 1-1 che lascia grande amaro in bocca all’Inter, incapace di portare a casa una vittoria preziosa in ottica terzo posto. Pellissier rovina la festa ai nerazzurri e fa divenire indigesto il panettone a Luciano Spalletti. Panettone che, secondo alcuni tifosi interisti, non dovrebbe mangiare il tecnico toscano ma anche anzi tifano per un suo esonero. Sui social, infatti, spopola il #Spallettiout. Già dopo l’eliminazione in Champions contro il PSV i primi mormorii si sono registrati su twitter, amplificati poi stasera con il pareggio del Bentegodi.

Difeso finora ma questa proprio non mi va giù. Allenatore perdente, con mentalità da perdente, con una squadra di perdenti. #ChievoInter #spalletti #Spallettiout — Come Milito a maggio (@Simo36618634) December 22, 2018

Ho speso 90€ per un biglietto Inter-Napoli. Vado a guardare cosa? Non si può pareggiare così col Chievo … Prendiamo gol ogni partita adesso? Non sappiamo più segnare? #ChievoInter #SpallettiOut — Çara (@Heartdrizzling) December 22, 2018

frase che purtroppo vale già per molte altre partite…ma i capiscers di calcio continuano a dire che va tutto bene…#ChievoInter #spallettiout https://t.co/xiWWIksppR — Pierino da Certaldo (@anto_occ) December 22, 2018

MA COME CAZZO SI FA AD ALLENARE UNA SQUADRA COME @INTER E NON ESSERE IN GRADO DI LEGGERE LE PARTITE…COME CAZZO SI FA?!?#ChievoInter #spallettiout — Pierino da Certaldo (@anto_occ) December 22, 2018

Naturalmente il 26 e il 29 Dicembre io tiferò per #Napoli ed #Empoli così almeno lo cacciano a calci in culo. Hai venti giorni per allenarti con un allenatore nuovo chiunque esso sia. #spallettiout — Maurizio (@maumou72) December 22, 2018