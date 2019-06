Inter, Bergomi: «Conte valorizzerà la rosa. Pirlo mi ha detto che…»

Beppe Bergomi interpreta l’Inter che verrà: ecco la sua opinione sulla squadra nerazzurra, ora guidata da Antonio Conte

Ospite a Sky Sport, Beppe Bergomi ha offerto la sua lettura dell’Inter che verrà dopo l’approdo di Antonio Conte.

Ecco la sua analisi: «A Conte non dispiace la rosa dell’Inter, valorizzerà il materiale a sua disposizione anche se chiederà un intervento sul mercato. Lui è il migliore in questo, me lo ha detto anche Pirlo. L’Inter ha fatto un investimento forte puntando su di lui».