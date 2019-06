Inter, Bergwijn: «Futuro? Lascio aperte tutte le opzioni»

Steven Bergwijn, attaccante esterno del Psv, ha parlato del suo futuro. Il giocatore piace da tempo all’Inter: le ultimissime

Steven Bergwijn è uno degli obiettivi di mercato del Psv. Il calciatore, esterno offensivo olandese classe 1997, potrebbe andare via ma non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro (piace ad Ajax e Inter).

Ecco le sue parole a Nos: «Non è detto che debba andare via dal Psv e non è detto che debba andare per forza all’Ajax. Ora voglio valutare ciò che è meglio per me e per la mia crescita. Devo pensare bene a cosa fare: l’Ajax ha fatto bene quest’anno, non è detto che faccia bene il prossimo, tengo aperte tutte le opzioni».