Inter, Berni rinnova per un’altra stagione: «Ecco il mio obiettivo»

Il portiere Tommaso Berni ha rinnovato il contratto per un’altra stagione con l’Inter: le sue parole all’uscita dalla sede

Come riportato da Sky Sport, l’Inter ha rinnovato il contratto di Tommaso Berni per un’altra stagione. Il portiere dell’Inter veste la maglia nerazzurra dal 2014 e, uscita dalla sede della società accompagnato dal suo agente Davide Lippi, ha pronunciato le seguenti parole: «Ho l’entusiasmo di un ragazzino, non vedo l’ora di ripartire».

«L’obiettivo è migliorare sempre la nostra posizione e arrivare in Champions, più avanti possibile. Lukaku e Dzeko? Sono due bestie, di mercato però non me ne occupo».