Inter, Berti: «Si può aprire un ciclo, ma serve De Paul...»

Nicola Berti ha parlato delle possibilità della sua Inter di aprire un ciclo vincente

Nicola Berti, ex centrocampista dell’Inter e da sempre tifoso nerazzurro, in una intervista a Tuttosport ha parlato della vittoria dello scudetto e di cosa serve a questa squadra per aprire un ciclo vincente.

SCUDETTO – «Io ho festeggiato sabato sera dopo la vittoria per 2-0 a Crotone. Ero sicuro che ormai fosse fatta, anzi per la vittoria del titolo tutto era deciso ormai da tempo, direi addirittura da tre o quattro settimane. Adesso aspettiamo la festa dell’ultima giornata. Domenica non ho fatto nulla proprio perché ero distrutto dal giorno precedente (ride, ndr). Non per altro. Ma è sempre bello comunque ricordare un trionfo nerazzurro. Aprire un ciclo? Ci sono le basi per farlo. Con due o tre innesti si può arrivare in fondo anche in Europa, senza problemi».

ACQUISTI – «Rodrigo de Paul dell’Udinese. Per me si tratta davvero di un giocatore fortissimo, di un livello molto alto. Poi per completare la rosa potrebbero essere utili due o tre giovani da far crescere, che poi potrebbero esplodere. Io purtroppo non è che possa fare qualche nome specifico, per il semplice fatto che non conosco a dire il vero benissimo tutti i talenti che esistono in giro. Ma all’Inter sicuramente sapranno come muoversi».

BARELLA – «Che dire, è un grande! Mi piace l’espressione sul suo volto quando gioca, la grinta che ci mette. È nato tutto dalle iniziali che abbiamo in comune: N.B., ma davvero lo apprezzo: è il mio erede, anche se è impossibile mi superi (ride, ndr)».