Inter, Biraghi ad un passo: la conferma arriva dalla Fiorentina  

Il difensore della Fiorentina, Cristiano Biraghi è ad un passo da vestire la maglia dell’Inter: la conferma arriva dallo stesso club viola

Inter scatenato sul mercato, dopo esser sempre più vicino all’acquisto di Alexis Sanchez, i nerazzurri sono ad un passo anche da Cristiano Biraghi.

La conferma arriva dallo stesso club viola che, nella giornata di oggi, l’ha messo solamente in panchina per il match tra Fiorentina e Monza in Coppa Italia. Il classe ’92 non è infatti nella formazione titolare di Montella.

Anche Antognoni ha commentato la decisione, queste le sue parole riportate a Rai Sport: «Quando una squadra come l’Inter chiede Biraghi non puoi non valutare l’offerta».