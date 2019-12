Inter, Biraghi: «Juventus? Pensiamo a noi. Firenze campo difficile»

Cristiano Biraghi ha analizzato il momento della squadra nel pre-partita di Fiorentina-Inter, tra la lotta scudetto e l’eliminazione in Champions

Cristiano Biraghi, ex giocatore della Fiorentina e oggi in forza all’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport prima del match di Serie A. Ecco le sue parole.

«Al di là di quello che ha fatto la Juventus dobbiamo vincere e pensare a noi. Sicuramente non sarà facile, sappiamo che è un campo difficile, però siamo l’Inter e abbiamo le armi per poter vincere. Eliminazione in Champions? È stata una botta che ha fatto male a noi, alla società e ai tifosi, però nel calcio bisogna sempre ripartire. Oggi è un test importante per poter prenderci una rivincita dopo l’eliminazione».