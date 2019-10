Inter, Biraghi: «Sassuolo forte, ma dobbiamo tornare alla vittoria»

Cristiano Biraghi indica la via all’Inter in vista del confronto col Sassuolo: l’obiettivo è tornare a vincere dopo il ko con la Juve

Cristiano Biraghi, intervenuto ai microfoni di Inter TV, ha sottolineato l’importanza della sfida contro il Sassuolo, prossimo avversario dei nerazzurri in Serie A.

«Sappiamo che il Sassuolo è forte, gioca bene e ha qualità individuali. Noi cercheremo di far risaltare i loro lati negativi. Non sarà facile, è una gara che non possiamo sottovalutare perché dobbiamo tornare ai tre punti».