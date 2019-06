Inter, blitz di Marotta a Torino: incontri con Juve e Toro, le ultime

Nella giornata di ieri Beppe Marotta si è recato a Torino per incontrare prima la Juventus e poi il Toro

Nella giornata di ieri Beppe Marotta è stato avvistato a Torino. Facile immaginare come sull’agenda del dirigente nerazzurro ci fossero programmati incontri sia con la Juve che con il Toro. La Repubblica spiega di cosa si è parlato con i dirigenti bianconeri e granata.

Secondo il quotidiano romano, Marotta è stato visto nel capoluogo piemontese per trattare Icardi con la Juventus e provare a piazzare Nainggolan in prestito al Toro. In questo caso l’Inter dovrebbe contribuire a pagare lo stipendio del centrocampista belga, che guadagna 4,5 milioni di euro netti all’anno mentre il tetto ingaggi del club granata è fissato a circa 2 milioni di euro netti a stagione.