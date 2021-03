Inter, Boninsegna incorona Lukaku: «L’attaccante più forte d’Europa. Da Pallone d’Oro»

Roberto Boninsegna ha incoronato Romelu Lukaku, mettendolo anche in lizza per il Pallone d’Oro

Roberto Boninsegna, storico ex attaccante dell’Inter, in una intervista a Tuttosport ha elogiato Romelu Lukaku piazzandolo anche tra i candidati a vincere il Pallone d’Oro.

PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SU INTERNEWS24

PIU FORTE D’EUROPA – «Oggi Lukaku è l’attaccante migliore d’Europa. Non ha eguali. Segna, gioca per la squadra, è un punto di riferimento in campo capace anche di dare profondità alla squadra. Ammetto che la partenza di Icardi mi fosse dispiaciuta. E soprattutto mi avesse lasciato perplesso. Ma Romelu sta davvero facendo delle cose meravigliose. Il Pallone d’Oro? Se continua così è sulla strada giusta. In questo momento è meglio di Cristiano Ronaldo».

LU-LA – «Con Lukaku si compensano, sono perfetti l’uno per l’altro. A mio avviso si tratta della miglior coppia d’Europa. Oggi è più facile segnare. Nessuno marca più a uomo. Giocano tutti a zona e non hai lo stopper e il libero alle calcagna. Una volta era impossibile partire dalla metà del campo e arrivare in porta».