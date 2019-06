Inter, Bonolis: «Conte? Spalletti avrebbe meritato un altro anno»

Le parole di Paolo Bonolis, conduttore e tifoso dell’Inter, sull’addio di Luciano Spalletti e l’arrivo sulla panchina interista di Antonio Conte

Il noto conduttore Paolo Bonolis ha parlato al Corriere della Sera, commentando l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter: «E’ un professionista e un grande tecnico. Bisogna guardare avanti e non indietro. Dice che gli Scudetti della Juve sono 37? Era nella Juve e si doveva accordare a quello che suonavano gli altri violini».

Prosegue Bonolis: «Sono contento per l’arrivo di Conte e sono dispiaciuto per l’addio di Spalletti perché avrebbe meritato un’altra stagione sulla panchina dell’Inter. Cosa fare con Icardi? Il calciatore Icardi lo terrei, il marito Icardi mostra difficoltà di gestione: non sai mai se gioca dottor Jekyll o mister Hyde».