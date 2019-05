Inter, Borja Valero è il giocatore con più passaggi in campionato

Borja Valero è il giocatore della Serie A che effettua più passaggi ogni 90′. Il centrocampista dell’Inter sorpassa Brozovic in questa classifica.

Prendendo in esame i giocatori con almeno 12 presenze, nessuno in Serie A effettua più passaggi di Borja Valero, centrocampista dell’Inter. Lo spagnolo, infatti, realizza ben 85.6 passaggi (la precisione è altissima, ben il 93.7%) in ogni partita, uno in più del compagno di squadra Marcelo Brozovic.

A differenza del croato, però, gioca molto più sul corto, mentre Brozovic effettua circa il doppio dei suoi lanci lunghi. 7.8 lo slavo, 4 l’ex Fiorentina.