Inter, Borja Valero: «Eriksen è straordinario, gli serve solamente tempo»

Borja Valero commenta la prestazione con il Ludogorets e parla dell’impatto di Eriksen: ecco le sue parole, anche sulla lotta Scudetto

Borja Valero, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, affrontando temi relativi all’Europa League e alla Serie A.

BORJA VALERO – «È un giocatore straordinario. Prima che venisse a giocare all’Inter l’avevo visto parecchie volte in televisione. Ma anche quando lo abbiamo affrontato da avversario si vedeva la sua qualità. Spero dia il suo contributo come tutti noi ci aspettiamo. Credo gli serva solamente tempo. Noi abbiamo perso un po’ di punti per strada e adesso dobbiamo cercare di guadagnarne quanto più possibile per dare fastidio fino alla fine».