Inter, Brazao: «Parma? Ringrazio Dio per quella esperienza»

Il nuovo portiere dell’Inter, Gabriel Brazao, ha commentato la sua precedente esperienza col Parma

Intervistato direttamente dalla sua Uberlândia, dove si trova al momento in vacanza, il nuovo portiere dell’Inter Gabriel Brazao è stato intervistato dal giornale locale Diário de Uberlândia per commentare la sua scelta di arrivare in Italia al Parma.

Ecco le sue parole: «Parma? Volevo lavorare in un ambiente di professionisti. A Parma sono rimasto in prima squadra. È stata una grande esperienza e sono molto grato a Dio per aver avuto il mio spazio nel calcio italiano».