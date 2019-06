Inter, Brazao riscattato: quale futuro per il brasiliano?

L’Inter ha riscattato il portiere brasiliano classe 2000 Gabriel Brazao dal Parma: quale futuro ora per il gioiellino?

Adesso è arrivata anche l’ufficialità: Andrea Adorante passa al Parma, mentre Brazao si trasferisce in nerazzurro. Dopo i sei mesi passati in gialloblù il baby portierino Brazao, è tornato a casa base.

Ad oggi però il futuro sportivo del brasiliano è ancora un rebus. Non ci sono offerte significative all’orizzonte e quindi è molto probabile che Antonio Conte lo porti con sè a Lugano per valutarlo al meglio e decidere quale sarà il suo futuro. In prima squadra non potrà stare (vista la presenza di Berni e Padelli) mentre per la Primavera è ormai fuoriquota. Si attendono quindi offerte provenienti dall’estero o dall’Italia.