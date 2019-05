Inter, Brozovic: il croato è un faro, effettua quasi 100 passaggi

Marcelo Brozovic è stato dominante in Inter-Empoli. Il croato ha gestito una quantità incredibile di palloni

Per ampie fasi della gara, l’Empoli ha rinunciato a pressare l’Inter in avanti. I nerazzurri hanno quindi avuto tanto spazio nella prima costruzione, con Brozovic che – servito in totale libertà – ha potuto gestire una mole impressionante di palloni.

Oltre ad aver effettuato ben 4 passaggi chiave e vinto ben 7 tackle, Brozovic ha realizzato l’enorme cifra di 96 passaggi, con una pass accuracy del 98%. Il secondo, Vecino,ne ha fatti appena 50.