Inter, Brozovic impaziente di iniziare la nuova stagione – FOTO

Inter, Brozovic sui social sembra impaziente di iniziare la nuova stagione agli ordini di Antonio Conte – FOTO

Marcelo Brozovic è stato di sicuro uno dei calciatori con il miglior rendimento nella scorsa stagione, diventando anche l’idolo dei tifosi grazie alla trovata del coccodrillo, ovvero sdraiarsi dietro la barriera durante un calcio di punizione.

Brozovic sembra abbastanza carico per l’inizio della prossima stagione, e lo comunica ai tifosi tramite il suo profilo Instagram. Poche parole, ma usate nel modo giusto per far sognare i tifosi.