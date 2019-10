L’Inter guarda al mercato: nel mirino Matic e Rakitic

La società tiene d’occhio alcuni profili per tentare un colpo nel mercato di gennaio e dare più qualità a Conte

Continua a vincere l’Inter di Antonio Conte che si tiene aggrappata al treno Juventus. I neroazzurri ieri hanno battuto il Sassuolo per 3-4 e ora si preparano alla gara di Champions contro il Dortmund.

Anche se gennaio è lontano a Milano si inizia già a pensare al mercato che potrebbe portare alcuni innesti. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport i due nomi nel mirino sono quelli di Matic e di Rakitic. Dal loro canto i giocatori neroazzurri dovranno dimostrare di meritarsi il posto come: Vecino ma anche Lazaro che ieri ha avuto un impatto non troppo positivo nel match.