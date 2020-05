Inter, Cambiasso: «Eriksen giocatore fantastico, bisogna lasciarlo fare»

Cambiasso sottolinea le qualità di Eriksen: le parole del Cuchu sull’arrivo del danese dal Tottenham all’Inter

Intervenuto nel corso della trasmissione Sky Calcio Club in onda su Sky Sport, Esteban Cambiasso ha parlato di Christian Eriksen e dell’impatto che ha avuto all’Inter. Ecco le sue dichiarazioni.

«L’Inter lo ha corteggiato e ha combattuto con altre squadre per averlo. Bisogna capire se Eriksen assimilerà e accetterà il fatto di poter essere la “variante” di qualcuno. Per me è un giocatore fantastico, lo penso dal Tottenham. Ma bisogna lasciarlo fare. Conte è un allenatore che vuole che ognuno faccia un lavoro ben preciso».