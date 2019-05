L’Inter si guarda attorno. Serve un centravanti. Nel mirino c’è Edin Dzeko ma spunta anche l’idea Fernando Llorente

C’è anche il nome di Fernando Llorente sul taccuino di Piero Ausilio e Beppe Marotta in vista della prossima stagione. L’Inter potrebbe saltare Mauro Icardi (è arrivato un indizio sulla possibile partenza relativo alle nuove maglie) e potrebbe puntare su un altro attaccante.

Edin Dzeko, al momento, rimane in prima fila, ma occhio alle sorprese. Secondo Tuttosport, Fernando Llorente lascerà il Tottenham a parametro zero e potrebbe tornare in Italia. Sull’ex Juve c’è l’Inter, con Conte che lo conosce molto bene.