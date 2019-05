Cedric Soares, terzino dell’Inter, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Chievo Verona. Le sue parole

Spalletti ha scelto Cedric Soares per rimpiazzare D’Ambrosio. Il terzino dell’Inter ha parlato a Sky Sport pochi istanti prima dell’inizio del match contro il Chievo, e ha detto la sua anche sull’esperienza in Italia.

Ecco le parole di Cedric: «Siamo l’Inter e specie quando giochiamo in casa dobbiamo sempre vincere, abbiamo l’obiettivo di conquistare i 3 punti. Pressioni? Le altre hanno vinto ma non c’è una pressione particolare su di noi questa sera. Noi siamo una grande squadra, abbiamo impresso in mente il nostro obiettivo. Qui in Italia sono migliorato, anche come calciatore, è stata una bella esperienza e sono felice».