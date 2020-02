Inter, centrocampo senza ritmo. De Vrij e Bastoni toccano 228 palloni

Solo Brozovic tocca più palloni di tutti a centrocampo. Sensi e Barella senza ritmo.

Il centrocampo è l’arma in più dell’Inter. E’ già stato detto e i numeri sono lì a confermarlo. Nella partita di San Siro contro il Napoli però il calo è stato evidente.

C’è un dato che balza subito all’occhio. Barella e Sensi hanno toccato rispettivamente 46 e 52 palloni. Per il talento sardo è un numero in netto calo rispetto alle palle giocate nel derby (56). Ma a stupire di più è la quantità di palloni smistata dal duo difensivo De Vrij e Bastoni: 228 in totale. Troppi per dei difensori. Troppi per il gioco di Conte che vuole dinamismo e velocità dai centrocampisti. Sarà la stanchezza accumulata , come ha dichiarato a fine partita l’allenatore nerazzurro. Comprensibile considerato lo sforzo del secondo tempo. Ora però la concentrazione va al big match di domenica sera contro la Lazio.