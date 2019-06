Inter, chi è l’uomo giusto per la difesa a 3 di Conte

A Conte servirebbe un uomo per fare con efficacia la difesa a 3 nella sua Inter. Scopriamo di chi si tratta

Godin, De Vrij e Skriniar. L’Inter di Antonio Conte avrà un reparto difensivo di grande livello. Tuttavia, ci sono dei dubbi per quanto riguarda l’adozione della difesa a 3 a lui tanto cara. Se De Vrij è l’identikit ideale di chi starà in mezzo alla difesa, pare difficile che un Godin trentatreenne possa fare il terzo: gli manca forse l’intensità per fare “l’accorciatore” con Conte.

Tra i difensori “prendibili” Armando Izzo potrebbe esaltarsi in un contesto del genere. Possiede le caratteristiche giuste per fare alla grande il terzo difensore.