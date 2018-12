Beffa di Natale, Inter in crisi: 2 vittorie nelle ultime 9

L’Inter non sa più vincere! Solo 2 vittorie nelle ultime 9 partite giocate dalla formazione nerazzurra: è crisi?

Non basta un gol del redivivo Perisic per riportare l’Inter alla vittoria. Il croato non segnava da oltre 100 giorni (112 per l’esattezza, ovvero dalla terza giornata di campionato) ma il suo guizzo, da ‘vero’ Perisic non è servito alla formazione di Spalletti che non sa più vincere. Numeri negativi in casa e in trasferta per la formazione allenata da Luciano Spalletti che ieri è stata beffata nel recupero in casa del Chievo Verona, fanalino di coda del campionato. Nessuna vittoria trasferta: nelle ultime 5 sfide esterne, compresa la Champions, la banda Spalletti ha collezionato 2 pareggi e 3 sconfitte.

Il dato diventa ancora più preoccupante se si considerano gli ultimi 9 match ufficiali, caratterizzati da appena 2 successi. Numeri non da big che mettono a nudo tutti i limit, caratteriali e tecnici della formazione nerazzurra. La vittoria con l’Udinese aveva lasciato ben sperare il popolo nerazzurro ma ieri a Verona è arrivata la beffa di Natale. Pandoro amaro per la formazione interista che vanta un buon margine sulla Lazio, ora quarta (+5) ma vede allontanarsi definitivamente Juventus e Napoli (i bianconeri hanno 16 punti in più, il Napoli ‘solo’ 8). Spalletti deve ritrovare in fretta il bandolo della matassa altrimenti rischia di non mangiare la colomba.