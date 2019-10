L’Inter vuole tornare grande: Conte convince Marotta, a gennaio si cercherà di portare a Milano un centrocampista di livello. I nomi

A gennaio Marotta si prodigherà per cercare di regalare all’Inter di Antonio Conte un top player per alzare il livello del centrocampo. Come specifica la Gazzetta dello Sport, il tecnico avrebbe chiesto un rinforzo per il reparto.

Vidal e Milinkovic-Savic sono nomi che in questo senso non vanno mai fuori moda. Piace anche il profilo di Van de Beek. Per il futuro, invece, in cima alla lista dei desideri troviamo Tonali.