Inter, Conte e la preoccupazione per gli attaccanti che mancano

Antonio Conte è preoccupato per la sua Inter senza attaccanti. Il tecnico leccese chiede un lavoro cruciale alle proprie punte

Nel calcio di Conte, gli attaccanti non sono determinanti solo per la finalizzazione. Ci si appoggia alle punte per risalire il campo, cercandole in modo diretto. Gli attaccanti sono soliti giocare molto vicini tra loro, associandosi e facendo contro-movimenti alternati che devono essere impeccabili per quanto riguarda tempistiche e spaziature.

Proprio per questo c’è pessimismo per l’Inter di Conte. In avanti non è ancora arrivato nessuno. Il tecnico ha bisogno di lavorare molto sulla propria coppia offensiva, quindi c’è comprensibile preoccupazione per il progetto tecnico.