Inter: Conte e l’inserimento di Barella

Come mai per il momento Conte sta preferendo Vecino a Barella. Il centrocampo dell’Inter ha esigenze tattiche precise

Per il momento la fisionomia del centrocampo dell’Inter è chiara. Brozovic davanti alla difesa, Sensi interno sinistro e Vecino a destra. Considerando che l’italiano sovente si abbassa per aiutare l’uscita del pallone (oltre a farsi trovare bene tra le linee in zona di rifinitura), è fondamentale una mezzala più di inserimento. Vecino in questo è molto bravo, sa riempire bene l’area ed aggredire la profondità.

Probabilmente, è per questo che Conte sta preferendo l’uruguagio a Barella. Con Sensi a sinistra, serve un certo tipo di mezzala a destra: forse oggi l’ex Cagliari non dà ancora le dovute garanzie.