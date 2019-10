Inter, Conte esalta Lautaro: «Sta diventando completo»

Inter, Conte in conferenza esalta l’operato di Lautaro Martinez: «Sta diventando un centravanti completo, deve continuare così»

L’avvio di Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter è sotto gli occhi di tutti. Grandi prestazioni a cui si aggiungono preziosi gol, in ultimo i due realizzati in casa del Sassuolo utili per il successo finale. In conferenza stampa, Antonio Conte ha esaltato il giocatore.

«È calciatore già molto importante in questo momento. Deve lavorare tanto. Non deve pensare che il gol sia tutto per l’attaccante, perché per me non è così, deve lavorare per la squadra come sta facendo. Sta diventando un centravanti completo, deve continuare in questa maniera», il pensiero del tecnico.