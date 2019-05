Inter, Conte firma in settimana e sarà a Madrid per la finale di CL con Zhang e Marotta

Antonio Conte andrà con i vertici societari alla finale di Champions League. La firma sul contratto con l’Inter potrebbe arrivare tra mercoledì e giovedì

Non senza qualche affanno (eufemismo) l’Inter ha centrato la qualificazione in Champions League ed è pronta a guardare verso il futuro, che sarà insieme ad Antonio Conte. ‘ex allenatore del Chelsea firmerà con l’Inter in settimana un contratto triennale a 12 milioni netti. Il giorno dell’annuncio potrebbe essere mercoledì.

Ma c’è do più, perchè Conte sarà a Madrid sabato prossimo per la finale di Champions League. Quella del Wanda Metropolitano sarà con ogni probabilità la prima uscita pubblica di Antonio Conte da nuovo allenatore dell’Inter insieme a tutta la dirigenza nerazzurra.