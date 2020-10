Inter, Conte: «Hakimi? Lo renderemo un giocatore completo» – VIDEO

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio: queste le parole del tecnico nerazzurro

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa di Hakimi e del suo impatto in nerazzurro. Le parole del tecnico.

«Sicuramente stiamo parlando di un giocatore che ha delle caratteristiche specifiche in fase offensiva. In questo sistema avere giocatori con queste caratteristiche ti permette di dare ampiezza e qualità e questo ti fa essere più pericoloso. Magari puoi pagare dazio difensivamente, ma al tempo stesso stiamo lavorando con il giocatore per renderlo un giocatore moderno e completo, bravo anche nella fase difensiva. Si sta impegnando. Sono molto contento anche di Perisic e di Young».