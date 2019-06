Inter, Conte in sede nerazzurra: si parla di mercato

Inter: riunione in sede per discutere il mercato estivo. Presenti Conte ed Ausilio. Ecco i dettagli del vertice

L’Inter è pronta a pianificare le mosse per il mercato estivo: Antonio Conte ha raggiunto la sede del club nerazzurro a Milano per definire le strategie, come riporta Tuttomercatoweb.com.

Non solo Conte: si segnala la presenza di Piero Ausilio al vertice di mercato in casa Inter. La squadra del tecnico ex Juve è pronta a prendere forma, ma bisogna ragionare sugli equilibri tra acquisti e cessioni.