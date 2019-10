Inter, Conte: «Juve, complimenti. Non era una partita speciale»

Il tecnico dell’Inter Conte accetta la sconfitta e si dice orgoglioso della prestazione offerta dai nerazzurri. Poi la stoccata alla Juventus

Antonio Conte ha commentato così la prestazione dell’Inter contro la Juventus: «In fase di finalizzazione dovevamo fare di più, ma la squadra ha prodotto e disputato una gara equilibrata nonostante sulla carta le squadre non siano di pari livello. Potevamo fare gol noi, potevano fare gol loro. Dobbiamo crescere ma sono orgoglioso della partita fatta dai ragazzi».

Il tecnico nerazzurro ha proseguito ai microfoni di Sky Sport: «A differenza loro abbiamo tanta strada da fare nella gestione e nell’esperienza. Devo fare i complimenti alla Juventus, sono di un altro pianeta. Per me è stata una partita importante contro una squadra forte, non speciale. Mi dispiace aver perso».