Inter, Conte: «Non ho bisogno di nessuna vendetta sulla Juve»

Inter, Conte in occasione della consegna del Tapiro d’Oro: «La Juve si è dimostrata forte. Non ho bisogno di nessuna vendetta»

Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha ricevuto l’ironico Tapiro D’Oro da parte degli inviati del celebre programma tv Striscia la Notizia. In occasione della consegna del “riconoscimento”, l’allenatore ha rilasciato alcune battute:

«Abbiamo perso, la Juve si è dimostrata una squadra molto forte. Non ho bisogno di nessuna vendetta. Ora lavoriamo per far andare bene le cose».